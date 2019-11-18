Рябошапка о деле против Ляшко: Медиапопулярность может стоить очень дорого

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, возможно, спровоцировал инцидент с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом, но такая провокация может дорого ему обойтись.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", – сказал Рябошапка журналистам.

По его словам, если бы Герус был обычным гражданином, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство.

"А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткая", – добавил генпрокурор.

"Очевидно, что с его (Ляшко) стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", – резюмировал Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

Сегодня, 18 ноября, Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.