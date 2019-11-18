Ляшко обвинил генпрокурора в давлении на суд

Экс-народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко прокомментировал заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что драка между ним и нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом может привести к серьезным последствиям. Политик заявил, что такое высказывание может считаться давлением на суд.

Об этом Ляшко написал в Twitter.

"Генпрокурор Рябошапка, который фальсифицирует против меня дело по команде Зеленского, угрожает, что "драка будет стоить мне "очень дорого". Что это, как не давление на суд, который завтра будет рассматривать представление прокуратуры о моем аресте ?!", – написал Ляшко.

Он опять повторил свои слова о том, что своими действиями власть в Украине ведет страну в энергетическую зависимость от России.

"И что может быть дороже того, что сейчас делает власть – предает Украину, снимает санкции с России, бросает Украину в петлю энергозависимости от агрессора, дерибанит землю и занимается махровой коррупцией?", – отметил Ляшко.

Как сообщает УНИАН, меру пресечения Олегу Ляшко выберут 19 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Она отметила, что заседание Бориспольского горрайонного суда назначено на 14:00. Ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Ляшко будет рассматривать судья Юрий Кабанячий.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

Сегодня, 18 ноября, Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.