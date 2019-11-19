Герус: Ляшко не стоит сажать в тюрьму, достаточно условного срока

Пострадавший от Олега Ляшко в аэропорту Борисполь депутат от "Слуги народа" Андрей Герус заявил в эфире Радио НВ, что его обидчик не заслуживает реального тюремного срока. По его словам, достаточным наказанием для лидера "Радикальной партии" был бы условный срок.

"Я думаю, что если бы был испытательный срок с условным наказанием, то этого было бы достаточно. Оно, во-первых, сдерживало бы его от следующих провокаций, потому что если нарушаешь испытательный срок с условным наказанием, то тогда наступает полноценное. Во-вторых, должна быть неотвратимость наказания. В-третьих, тогда такая судимость не позволяет баллотироваться на следующих выборах", – сказал Герус.

При этом он заявил, что охранник Ляшко не просто снимал конфликт на видео, а принимал "достаточно полноценное" участие в нем.

Именно это обстоятельство, считает Герус, "дает моральное право для того, чтобы наступала какая-то определенная ответственность".

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.