На Дубневича до сих пор не надели электронный браслет, – СМИ

Народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет из-за технических проблем.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Там технические моменты. Станция (контроля браслета) не добивает к дому Дубневича", – сказал он.

Специалисты выезжали на место и проверка показала, что сигнал действительно плохо ловит.

"Никакой зрады нет. Просто технические моменты", – рассказал источник.

Дубневича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему вменяют нанесение убытков государству в размере 93,277 млн гривен.

По версии следствия, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

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