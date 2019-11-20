Райффайзен Банк Аваль внес залог за Писарука
"Райффайзен Банк Аваль" внес залог за председателя правления банка Александра Писарука.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя банка.
15 ноября Высший антикорсуд рассмотрел дело Писарука и отказался арестовывать его по ходатайству САП. В качестве меры пресечения ему назначили залог в размере 5 млн грн, который необходимо внести в течение пяти дней.
Также он должен сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.
Антикоррупционная прокуратура просила арестовать Писарука на два месяца с правом выхода под залог в размере 30 млн грн.
Напомним, 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который сейчас находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.