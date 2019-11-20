ГПУ передала большую часть своих дел в другие правоохранительные органы
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве заявил, что органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств, в связи с лишением ГПУ функций досудебного расследования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", – сказал генпрокурор.
Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.
Рябошапка отметил, что наибольший интерес общественности вызвала судьба производств, связанных с событиями на Майдане. Поэтому он провел встречу с представителями семей Небесной сотни и объяснил людям, что будет происходить с уголовными производствами.
"Ни одно из этих дел и этих производств не будет утрачено. Все производства пока упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана специальная комиссия в рамках Генпрокуратуры. В эту инвентаризационную комиссию также включены представители общественности, представители ГБР для того, чтобы была обеспечена прозрачность этого процесса", – сказал Рябошапка.
Он также сообщил, что из-за большого объема процесс передачи уголовных производств будет небыстрым.
"Поскольку объем материалов очень большой – он не просто большой, а очень большой, там тысячи томов, там огромное количество вещественных доказательств – этот процесс займет определенный период времени. Мы бы хотели, чтобы это состоялось как можно скорее, но к сожалению с большим объемом мы этого гарантировать не можем", – отметил Рябошапка.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.
- Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
- В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.