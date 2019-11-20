ГПУ передала большую часть своих дел в другие правоохранительные органы

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве заявил, что органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств, в связи с лишением ГПУ функций досудебного расследования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", – сказал генпрокурор.

Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.

Рябошапка отметил, что наибольший интерес общественности вызвала судьба производств, связанных с событиями на Майдане. Поэтому он провел встречу с представителями семей Небесной сотни и объяснил людям, что будет происходить с уголовными производствами.

"Ни одно из этих дел и этих производств не будет утрачено. Все производства пока упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана специальная комиссия в рамках Генпрокуратуры. В эту инвентаризационную комиссию также включены представители общественности, представители ГБР для того, чтобы была обеспечена прозрачность этого процесса", – сказал Рябошапка.

Он также сообщил, что из-за большого объема процесс передачи уголовных производств будет небыстрым.

"Поскольку объем материалов очень большой – он не просто большой, а очень большой, там тысячи томов, там огромное количество вещественных доказательств – этот процесс займет определенный период времени. Мы бы хотели, чтобы это состоялось как можно скорее, но к сожалению с большим объемом мы этого гарантировать не можем", – отметил Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.