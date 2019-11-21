На Донбассе трое украинских военных получили боевые травмы

Боевики на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим тишины, из-за чего боевые травмы получили трое украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня... Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

В частности, противник обстрелял позиции украинских подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела позиций украинских защитников боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": около населенного пункта Шумы и Кондрашовки-Новая.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела по укреплениям ООС: около Водяного и Невельского.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.