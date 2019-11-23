Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один ранен

Боевики за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.

Оккупанты обстреливали позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь у Талаковки, Водяного, Песок, Тарамчука и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Шумов, у Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.

20 ноября на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.