"Дело бронежилетов". ГБР объявило о новом подозрении
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю компании, поставившей некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
В ГБР напоминают, что ранее, в рамках досудебного расследования следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.
Как ранее сообщал Фокус:
-
26 июня следователи ГБР провели обыски у сотрудников Минобороны, а также у экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова. По словам главы ведомства Романа Трубы, обыски связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.
-
В Минобороны заявили, во время обысков были изъяли оригиналы документов и все электронные носители в управлении материального обеспечения ВСУ, из-за чего были парализованы закупки для армии.
-
Прокомментировали следственные действия и в партии "Европейская солидарность". Обыски у Бирюкова и командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расценили как попытку дискредитации украинских военнослужащих и волонтеров и как показательное давление на саму партию.
-
Государственное бюро расследований обнародовало записи телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало эти записи.
-
Генштаб ВСУ и Минобороны закажут независимую от Госбюро расследований экспертизу бронежилетов.