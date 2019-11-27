"Дело бронежилетов". ГБР объявило о новом подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю компании, поставившей некачественные бронежилеты для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В ГБР напоминают, что ранее, в рамках досудебного расследования следователи ГБР сообщили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня следователи ГБР провели обыски у сотрудников Минобороны, а также у экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова. По словам главы ведомства Романа Трубы, обыски связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

В Минобороны заявили, во время обысков были изъяли оригиналы документов и все электронные носители в управлении материального обеспечения ВСУ, из-за чего были парализованы закупки для армии.