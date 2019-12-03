Альперин вышел из СИЗО

Одесский бизнесмен уже успел поздравить Киев с первым снегом

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 70 миллионов гривен, который был назначен решением высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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О своем выходе из СИЗО Альперин написал в Facebook.

Он поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

" Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!", – написал Альперин в соцсети в понедельник вечером.

Как известно, в случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.

27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.