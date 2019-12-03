Суд разрешил арестовать Жеваго

Следственным судьей предоставлено разрешение на задержание бывшего народного депутата за пределами Украины

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества одного из банков Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения бывшему народному депутату в виде содержания под стражей.

В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования Жеваго объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

"Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", – говорится в сообщении.

Жеваго подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году, основным бенефициаром выступает народный депутат Константин Жеваго. В 2015 году НБУ отнес банк к неплатежеспособным и отозвал у него банковскую лицензию.

5 августа Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит".

23 сентября народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Константин Жеваго был вызван на допрос в ГБР для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

СМИ сообщили, что Константин Жеваго находится за пределами Украины.

C бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго Шевченковский суд Киева взыскал 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.

9 октября ГБР объявило в розыск Константина Жеваго.

Сам Жеваго отрицает обвинения. По его словам, никаких юридических сообщений ему вручено не было.