С четырьмя людьми, которые могли находиться в здании на момент пожара, не могут установить связь

В Одессе в больнице скончалась преподавательница колледжа экономики и права, которая пострадала на пожаре в доходном дом Асвадурова. Об этом сообщает Думская.

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Погибшая женщина 1976 года рождения

Ранее в ГСЧС сообщили, что в больницы доставлены 12 человек, в том числе – 4 пожарных. Состояние — средней тяжести и тяжелое.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пока не удалось установить связь четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри здания.

"Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", — отметил он.

В шестиэтажном здании размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожар охватил около 2000 кв.м. здания, остается угроза распространения огня.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины. Внутри все еще остаются учащиеся.

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В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 43-летняя преподавательница, о гибели которой сообщалось первоначально, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал Фокус:

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