Показаний не дают. Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве ребенка Соболева

По словам прокурора Киева, заседание было закрытым из-за оснований для угрозы жизни подозреваемых

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на 2 месяца без права выхода под залог Алексея Семенова, второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемым инкриминируют п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

"Они (подозреваемые, – ред.) показаний не дают, но они не отрицали ходатайство о содержании под стражей", – заявил прокурор Киева Максим Червоный, передает Громадське.

По его словам, сейчас проводятся следственные действия.

Подозреваемым инкриминируют умышленное убийство по заказу неустановленного лица. Червоный также объяснил, почему судебное заседание было закрытым. По его словам, есть основания для угрозы жизни подозреваемых.

Сегодня ранее суд отправил под арест на два месяца Андрея Лаврегу, который по версии следствия стрелял во автомобилю Соболева.

Соболев возле здания суда назвал фамилии шести человек, которые могут стоять за убийством его ребенка, и призвал их пройти проверку на полиграфе. Один из них, экс-нардеп Александр Грановский, уже заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

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