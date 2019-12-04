Пожар в Одесском колледже: Без вести пропали 15 человек
В результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса без вести пропали 15 человек.
Об этом сообщает заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, передает Укринформ.
“Действительно, поступила информация об установлении места нахождения еще около 15 человек”, – сообщил Ковтун.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла 17-летняя студентка.
Всего пострадали 22 человека, среди них 12 студентов, 5 сотрудников колледжа и 5 пожарных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.