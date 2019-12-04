Пожар в Одесском колледже ликвидирован

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса ликвидирован.

Об этом сообщает Думская.

Пожар был ликвидирован в 19:30.

По данным издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

ГСЧС уточняет, что по состоянию на 19:40 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.

В 14:18 пожар на площади 4000 квадратных метров был локализован.