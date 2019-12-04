Пожар в Одесском колледже ликвидирован
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса ликвидирован.
Об этом сообщает Думская.
Пожар был ликвидирован в 19:30.
По данным издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.
ГСЧС уточняет, что по состоянию на 19:40 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.
- В результате пожара без вести пропали 15 человек.