Венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон

Украинский языковой закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.

Такое заключение сделала Венецианская комссия. Текст выводов комиссии опубликован на сайте Совета Европы.

В комиссии признают, что языковой вопрос в Украине высоко политизирован, особенно в свете войны с РФ на Донбассе.

"А беря во внимание значение русского языка в Украине и притеснения украинского в прошлом, комиссия полностью понимает нобходимость содействия властей использованию украинского языка как государственного", – говорят эксперты.

Тем не менее, вместе с принятием языкового закона Рада должна была проголосовать и закон о нацменьшинах, который все еще даже не написан.

В связи с этим, Совет Европы призывает Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.

Тажке Венецианская комиссия призывает украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.

Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.

15 мая Петр Порошенко подписал языковой закон.

После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.

Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.

Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.