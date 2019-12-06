Венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон

Украина
У экспертов возникли вопросы к некоторым положениям закона. Также они интересуются, почему закон о нацменьшинах все еще не написан

Украинский языковой закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.

Такое заключение сделала Венецианская комссия. Текст выводов комиссии опубликован на сайте Совета Европы.

В комиссии признают, что языковой вопрос в Украине высоко политизирован, особенно в свете войны с РФ на Донбассе. 

"А беря во внимание значение русского языка в Украине и притеснения украинского в прошлом, комиссия полностью понимает нобходимость содействия властей использованию украинского языка как государственного", – говорят эксперты.

Тем не менее, вместе с принятием языкового закона Рада должна была проголосовать и закон о нацменьшинах, который все еще даже не написан.

В связи с этим, Совет Европы призывает Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.

Тажке Венецианская комиссия призывает украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.

Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
  • Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом  единственным государственным языком в стране останется украинский.