Венецианская комиссия раскритиковала украинский языковой закон
Украинский языковой закон не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.
Такое заключение сделала Венецианская комссия. Текст выводов комиссии опубликован на сайте Совета Европы.
В комиссии признают, что языковой вопрос в Украине высоко политизирован, особенно в свете войны с РФ на Донбассе.
"А беря во внимание значение русского языка в Украине и притеснения украинского в прошлом, комиссия полностью понимает нобходимость содействия властей использованию украинского языка как государственного", – говорят эксперты.
Тем не менее, вместе с принятием языкового закона Рада должна была проголосовать и закон о нацменьшинах, который все еще даже не написан.
В связи с этим, Совет Европы призывает Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.
Тажке Венецианская комиссия призывает украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.
Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.
- После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.
- Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
- Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.
- 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.