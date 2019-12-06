Пожар в одесском колледже: Занятия возобновятся 9 декабря
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.
"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшего от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлены помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", – сказано в сообщении.
Занятия будут проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также – в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). На следующий день было найдено тело женщины. 6 декабря найдены тела еще двух человек.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.