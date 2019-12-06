Пожар в одесском колледже: Занятия возобновятся 9 декабря

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшего от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлены помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", – сказано в сообщении.

Занятия будут проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также – в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.