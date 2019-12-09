Климкин: Не понимаю для чего Порошенко пошел в Раду

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что решение пятого президента Украины Петра Порошенко стать народным депутатом было ошибкой. Об этом он сказал в интервью изданию ГОРДОН.

"Я считаю, что он мог выбрать для себя другой вариант. Для чего он пошел в Раду, зачем было становиться народным депутатом? Я считаю это ошибкой. Это было его решение, он не обсуждал это со мной… Для чего было идти в эту Раду, для чего было становиться нардепом?" – сказал Климкин.

На комментарий о том, что, возможно, Порошенко нужен был депутатский иммунитет, Климкин ответил: "Неприкосновенность все равно снимут, и очень скоро".

Экс-министр заявил, что Порошенко "по крайней мере, мог попытаться стать определенным авторитетом".

"Это было бы очень сложно, но для определенной части общества могло сработать. А просто депутатом... Ну для чего?" – сказал он.

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