На Альперина надели электронный браслет

Полиция надела электронный браслет на подозреваемого в организации махинаций на таможне бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в Нацполиции.

"Уже надели браслет", – отметил он.

НАБУ подозревает Альперина в совершении ряда преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

За него внесли залог, и он вышел на свободу. В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.