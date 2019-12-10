Неудачно припарковался: "Юзик" на месте пожара в Одессе заблокировал дорогу пожарным
В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы автомобилист заблокировал подъезд к сгоревшему колледжу, где все еще ведется расчистка завалов. Об этом сообщает 7 канал.
Инцидент произошел возле сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой, где неправильно припаркованный джип "Тойота" заблокировал подъезд пожарных к месту происшествия.
Владельцем брошенного автомобиля оказался народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как "Юзик" из студии "95 квартал".
По данным СМИ, Корявченков приехал на место трагедии для выяснения каких-то деталей произошедшего.
Увидев свою ошибку, нардеп переставил автомобиль в другое место. Также подчеркивается, что на место трагедии "слуга народа" больше не возвращался.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гулянья.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору сгоревшего в Одессе колледжа. Любовь Кочергу подозревают в служебной халатности.