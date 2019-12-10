Поисковые работы в Одесском колледже продолжатся после демонтажа флигеля

В среду, 11 декабря, поисковые работы на месте пожара в здании Одесского колледжа будут продолжены после того, как демонтируют часть аварийного флигеля. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, конструкцию необходимо демонтировать из соображений безопасности спасателей и правоохранителей.

"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", – написал Куцый.

Также Куцый подчеркнул, что для проведения демонтажа были приглашены эксперты из Одесской госакадемии строительства и архитектуры, специалисты из Киева, а также сотрудники коммунальных служб.

"Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два - специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", – рассказал глава обладминистрации.

Кроме этого, для большей безопасности флигель будут демонтировать лишь в дневное время суток. Поиски пропавших без вести начнутся сразу же после того, как будут снесены оставшиеся два этажа.

Как ранее сообщал Фокус: