Кабмин выделит семьям погибших в одесском пожаре по 200 тысяч

Семьям погибших в результате пожара в одесском колледже по решению Кабмина выделят по 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тысяч гривен каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже, и по 50 тысяч гривен травмированным во время пожара", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще 315 тысяч гривен будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара.

Деньги намерены взять из резервного фонда госбюджета.

Всего на ликвидацию последствий одесского пожара планируется направить 3 миллиона 965 тысяч гривен.

После одобрения на заседании правительства деньгипоступят в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Одесскую облгосадминистрацию.

В свою очередь, в распоряжении мэра Одессы говорится, что семьи погибших от пожара получат по 120 000 гривен одноразовой помощи (с учетом стоимости ритуальных услуг). Также установлена одноразовая помощь пострадавшим в зависимости от тяжести состояния: легкая степень – 20 000 грн на человека, средняя – 40 000 грн и тяжелая – 80 000 грн на человека.

Тем временем, в Одессе опознали еще одну жертву пожара, пишет "Думская".

По словам вице-мэра Светланы Бедреги, в одном из обгоревших тел родственники узнали 48-летнюю преподавательницу Наталью Третьякову. Она была заведующей отделением правового направления колледжа.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.