В центре Киева появился сквер имени Павла Шеремета

Киевский городской совет назвал сквер в Шевченковском районе в честь убитого журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Отмечается, что сквер находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой.

Как уточняет в Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, за данное решение проголосовали 86 депутатов.

Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего.

"Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, которая ценила эту свободу", – отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном сайте КГГА.

Как ранее сообщал Фокус: