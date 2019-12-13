На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, следовавший в Польшу, ранены четыре человека
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области, вечером 12 декабря около 19.00 перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу. В результате аварии с травмами были госпитализированы четыре человека.
Об этом сообщает Новоград-Волынский городской совет в Facebook.
"12 декабря около 19:00, на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепр в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП в больницу попали водитель, у которого диагностировали ушиб позвоночника, и трое пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.
Как ранее сообщал Фокус:
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