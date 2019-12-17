В столкновениях у Рады пострадали двое правоохранителей

В результате столкновений у Верховной Рады пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в стычку", – заявили полицейские.

Правоохранители, которые получили повреждения, отправлены в больницу, кроме того, в участок отправлили "одного активного участника инцидента".

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.