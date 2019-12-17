Зеленский осудил столкновения под Радой: Это были не голоса фермеров

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, прокомментировал у себя в Telegram-канале беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", – написал президент.

Он отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", – считает Зеленский.

"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня под зданием парламента проходили несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимали участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.