Зеленский осудил столкновения под Радой: Это были не голоса фермеров
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, прокомментировал у себя в Telegram-канале беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли.
"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", – написал президент.
Он отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.
"Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", – считает Зеленский.
"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня под зданием парламента проходили несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимали участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.
- Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.
- Полиция открыла уголовное производство по факту беспорядков 17 декабря возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).