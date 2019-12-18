Известный российский телеведущий канала "Украина" получил украинское гражданство

Выходец из России, ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба телеканала.

"Получение гражданства – очень важное событие для меня, и я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за принятое решение. Для меня честь стать официально частью страны, которую люблю и которая стала для меня родной, моим домом", – приводит слова Суханова пресс-служба.

На своей странице в Facebook журналист написал: "День моего счастья! Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина, родная, любимая, моя! Спасибо, господин президент, за ваше решение".

Теперь Суханову предстоит оформить необходимые документы для получения украинского паспорта, а также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

"Я не отказываюсь от того места, где я родился, где прошло мое детство, но так вышло, что всё это осталось только в моих воспоминаниях! Наяву, в реальности, этого нет. Как нет страны, которой я мог бы гордиться! Мне чужды принципы и философия, которые царят по ту сторону границы. Я не разделяю их. Я давно обозначил свою позицию и стал на сторону Украины, которая должна быть европейской, цивилизованной страной, где права каждого будут защищены и гарантированы. Иного пути у Украины нет. Я счастлив, что сейчас я здесь, в Украине и с Украиной. Здесь моя любовь и моё сердце", – признался Алексей Суханов.

Алексей Суханов родился в городе Иваново Российской Федерации. Образование получил в Московском государственном университете коммерции. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ".

В феврале 2014 года поддержал Евромайдан. В августе 2014 года уехал из России и ушёл с "РЕН ТВ" в связи с собственным несогласием с позицией канала по войне на востоке Украины и другим событиям в стране.

С апреля 2012 года – ведущий ток-шоу "Говорит Украина".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.