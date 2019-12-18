Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые факты против Антоненко

Полиция обнародовала sms-сообщения и телефонные разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине, а также видео ее изъятия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, воспользовавшись правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в соцсети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы убедиться, забрал ли он предмет из квартиры.

В полиции отметили, что 13 декабря во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, найден предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа, который, по словам правоохранителей, является братом жены Антоненко, проживающего вместе с ним, оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Этот предмет был спрятан в купюроприемник терминала. В полиции назначили комплексную экспертизу, в том числе молекулярную.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых по делу об убийстве Шеремета добровольца Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко подали апелляцию на арест.

Об этом сообщили адвокат Антоненко Константин Татарченко в Facebook и адвокат Влад Добош в Facebook.

В частности, по мнению Добоша, решение суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

В апелляции Татарченко говорится, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12 февраля 2019 года, не совершал, а следствие не представило "ни одного документального подтверждения совершения преступления.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.