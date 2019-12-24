Четверых экс-"беркутовцев" оставили под стражей. Адвокат просит о помощи "Л/ДНР" (обновлено)

Украина
Следующее заседание состоится 14 января

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщает УНИАН.

Следующее заседание состоится 14 января.

Под стражей находятся экс-заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Адвокат Валентин Рыбин, защищающий в судах сепаратистов и других экс-бойцов "Беркута", утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех экс-"беркутовцев".

"Я обращаю на это внимание представителей "ЛДНР" и прошу их сделать все возможное для того, чтобы наши ребята были освобождены", – сказал Валентин Рыбин.

Обновлено

Адвокат Стефан Решко, защищающий бывших сотрудников "Беркута", над которыми сегодня состоялся суд, заявил, что о возможном обмене они узнали из СМИ и никакой официальной информации по этому поводу у них нет. Об этом сообщает Страна.

"Информация касательно обмена сейчас на уровне слухов. Мы никакой официальной информации не получали. Если говорить о готовности моих подзащитных к обмену, сейчас мы против. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую", – адвокат Стефан Решко.

Ранее hromadske сообщало, что в рамках обмена пленными боевикам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на улице Институтсткой в 2014 году.

Позже издание получило комментарий по этому вопросу у прокурора по делу расстрелов на Институтской Алексея Донского.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", – заявил он.

Организация "Семья героев Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского не включать в обменные списки экс-беркутовцев, которые проходят по делу Майдана.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.