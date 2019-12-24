Четверых экс-"беркутовцев" оставили под стражей. Адвокат просит о помощи "Л/ДНР" (обновлено)

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщает УНИАН.

Следующее заседание состоится 14 января.

Под стражей находятся экс-заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Адвокат Валентин Рыбин, защищающий в судах сепаратистов и других экс-бойцов "Беркута", утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех экс-"беркутовцев".

"Я обращаю на это внимание представителей "ЛДНР" и прошу их сделать все возможное для того, чтобы наши ребята были освобождены", – сказал Валентин Рыбин.

Обновлено

Адвокат Стефан Решко, защищающий бывших сотрудников "Беркута", над которыми сегодня состоялся суд, заявил, что о возможном обмене они узнали из СМИ и никакой официальной информации по этому поводу у них нет. Об этом сообщает Страна.

"Информация касательно обмена сейчас на уровне слухов. Мы никакой официальной информации не получали. Если говорить о готовности моих подзащитных к обмену, сейчас мы против. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую", – адвокат Стефан Решко.

Ранее hromadske сообщало, что в рамках обмена пленными боевикам могут выдать экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на улице Институтсткой в 2014 году.

Позже издание получило комментарий по этому вопросу у прокурора по делу расстрелов на Институтской Алексея Донского.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", – заявил он.

Организация "Семья героев Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского не включать в обменные списки экс-беркутовцев, которые проходят по делу Майдана.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.