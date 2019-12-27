Суд арестовал все имущество "крестного отца контрабанды" Альперина, – СМИ

Украина
Арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов. 

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источники.

"Его имущество арестовано", – сказал источник.

Арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили. 

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

За него внесли залог, и он вышел на свободу. В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

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