В штабе ООС назвали потери боевиков на Донбассе за 2019 год
Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения в 2019 году получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что благодаря украинским снайперам враг несет потери каждый день.
- В штабе ООС сообщили, что на Новый год боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный ранен, потерь нет.
- В первый день 2020 года на Донбассе умер украинский военный Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой.