Восстановление документов: в Минветеранов сообщили о первоочередных нуждах освобожденных украинцев

Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи", – сказал начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Кроме юридической, люди нуждаются в медицинской помощи.

"В первую очередь освобожденные из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов по их содействию. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за понесенных в плену пытках и издевательствах", – рассказала советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Кроме того, с людьми работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку, работу которых координирует руководитель госпиталя ветеранов войны "Лесная Поляна" Ксения Возницына.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.