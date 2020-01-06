Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении пожаров.

Об этом Аваков написал в Facebook.

По его словам, Украина сообщила Австралии о готовности направить помощь.

"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", – сообщил министр.

На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал главу государства Владимира Зеленского позвонить премьер-министру Австралии Скотт Моррисону, которая страдает от сильных пожаров, и предложить помощь.

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