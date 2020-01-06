Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей, – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении пожаров.
Об этом Аваков написал в Facebook.
По его словам, Украина сообщила Австралии о готовности направить помощь.
"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", – сообщил министр.
На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал главу государства Владимира Зеленского позвонить премьер-министру Австралии Скотт Моррисону, которая страдает от сильных пожаров, и предложить помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
- Смелая австралийка спасла коалу от лесного пожара. В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал.
- Пожары в Австралии уничтожили 80% среды обитания коал. Уйдут месяцы для того, чтобы вырастить новые эвкалиптовые деревья.
- В Австралии отчаявшаяся коала бросилась под колеса велосипедистам, чтобы привлечь к себе внимание и получить помощь из-за пожаров.