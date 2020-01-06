"Не будьте в омані": Порошенко призвал Украину помочь Австралии с тушением пожаров

По словам пятого президента, на протяжении всех последних лет Австралия поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал главу государства Владимира Зеленского позвонить премьер-министру Австралии Скотт Моррисону, которая страдает от сильніх пожаров, и предложить помощь.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!" – заявил Порошенко.

По словам пятого президента, на протяжении всех последних лет Австралия поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

"Не будьте в омані – события в Австралии угрожают глобальными последствиями!" – сказал Порошенко.

Вероятно, Порошенко сыронизировал из-за поездки Владимира Зеленского в Оман.

Напомним, в Австралии отчаявшаяся коала бросилась под колеса велосипедистам, чтобы привлечь к себе внимание и получить помощь из-за пожаров.

Группа велосипедистов чуть не переехала коалу, которая бросилась на дорогу, преграждая путь. Обезвоженное животное подошло к людям и даже взобралось на одни из велосипедов, чтобы получить воду из велосипедных фляг.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Омане вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского на Средний Восток, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне.