"Киевстар" временно не будет брать плату за звонки в Иран
"Киевстар" до 10 января будет возвращать абонентам деньги за звонки в Иран и внутри ближневосточной страны.
Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
Таким образом, с 8 по 10 января звонить в Иран из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи можно будет бесплатно.
Lifecell также идет навстречу клиентам и предоставляет дополнительные минуты для звонков внутри страны пребывания и в Украину.
В рамках программы "Забота сквозь границы" абоненты получат 20 дополнительных минут.
На подобный шаг операторы пошли из-за крушения украинского боинга у Тегерана. МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.