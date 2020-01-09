Иран даст доступ украинским экспертам ко всем данным расследования авиакатастрофы, – Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.