Иран даст доступ украинским экспертам ко всем данным расследования авиакатастрофы, – Рухани

Украина
Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – сказал Зеленский.

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