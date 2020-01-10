Минувшие сутки на Донбассе: один погибший и один раненый
9 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских подразделений были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь возле населенного пункта Хутор Вольный, в районе ответственности группировки "Север".
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С начала суток 10 января противник один раз нарушил режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник огонь вели рядом с Марьинкой.
Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 января в результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.