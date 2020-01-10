На Донбассе от пуль боевиков погиб 23-летний боец ВСУ Довженко
Вчера поздно вечером, около 23 часов, боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили старшего солдата ВСУ Николая Довженко.
Об этом в Facebook пишет 28-ая отдельная мотострелковая бригада.
Обстрел велся из стрелкового оружия, Довженко тяжело ранили.
Спустя несколько часов боец умер в больнице. Погибшему было всего 23 года.
Всего за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. Еще один украинский военный ранен.
С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пришелся на позиции ВСУ у Марьинки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 января в результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.