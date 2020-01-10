На Донбассе от пуль боевиков погиб 23-летний боец ВСУ Довженко

Вчера поздно вечером, около 23 часов, боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили старшего солдата ВСУ Николая Довженко.

Об этом в Facebook пишет 28-ая отдельная мотострелковая бригада.

Обстрел велся из стрелкового оружия, Довженко тяжело ранили.

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Спустя несколько часов боец умер в больнице. Погибшему было всего 23 года.

Всего за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. Еще один украинский военный ранен.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пришелся на позиции ВСУ у Марьинки.

Как ранее сообщал Фокус:

8 января в результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.