За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое военнослужащих
10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Они открывали огонь из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отмечено шесть обстрелов позиций Объединенных сил: возле Марьинки, Невельска, Водяного и Новотроицкого.
Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Орехово, Луганского, Южного и Новотошковского.
В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала суток 11 января режим прекращения огня нарушен уже два раза. Потерь с украинской стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.