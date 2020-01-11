В Харькове бандиты взорвали банкомат Ощадбанка, но украсть деньги не смогли

В ночь на субботу, 11 января, в Харькове взорвали банкомат Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около четырех утра в филиале банка на проезде Стадионном.

Отмечается, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Правоохранители сообщили, что злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операция "Сирена".

Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.