Авиакатастрофа МАУ: из Ирана в Украину возвращается часть специалистов, – Данилов

Из Ирана возвращается часть украинских экспертов, которые были на месте катастрофы пассажирского самолета "МАУ".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в Украину летят спасатели, которые с первого дня работали на месте падения самолета, в то же время основная часть украинских экспертов остается в Тегеране.

Кроме того, Данилов сообщил, что ожидается прилет представителя иранской комиссии по расследованию катастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.