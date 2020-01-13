Авиакатастрофа МАУ: из Ирана в Украину возвращается часть специалистов, – Данилов
Из Ирана возвращается часть украинских экспертов, которые были на месте катастрофы пассажирского самолета "МАУ".
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
По его словам, в Украину летят спасатели, которые с первого дня работали на месте падения самолета, в то же время основная часть украинских экспертов остается в Тегеране.
Кроме того, Данилов сообщил, что ожидается прилет представителя иранской комиссии по расследованию катастрофы.
Как ранее сообщал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
- Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.