Дубилет: Правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров
Правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход, который получают министры и заместители", – сказал он.
Кроме того, на сайте правительства будут публиковать и КРІ (индикаторы эффективности работы) всех должностных лиц.
Дубилет сказал, что сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч гривен в месяц и добавил, что "еще будут продолжаться дискуссии о том, какой доход должен быть приемлемым".
"Нужно избавиться от зоопарка надбавок и премий и создать простой механизм, по которому будет определяться премия. Это сделают в течение ближайших недель или месяцев", – заверил Дубилет.
Напомним, в последнее время в СМИ, соцсетях и парламенте много говорится о неоправданно высоких зарплатах и премиях топ-чиновников. Премьер-министр Алексей Гончарук написал 14 января в Facebook, что нужно не спекулировать цифрами, а разбираться.
15 января Кабмин решил изменить систему оплаты топ-чиновников.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Госналоговой службы Сергей Верланов отстранил руководство Одесского областного управления и инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.
- В Днепре чиновники присвоили 25 млн грн, выделенных на детские сады и школы.
- Экс-президент Франции 64-летний Николя Саркози, который занимал высший государственный пост страны с 2007 по 2012 год, 5 октября 2020 года предстанет перед судом в деле о коррупции.
- Оперативники СБУ задержали при получении взятки главу комитета по вопросам коррупции и законности общественного совета при КГГА.