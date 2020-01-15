Дубилет: Правительство решило ежемесячно публиковать доходы министров

Правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход, который получают министры и заместители", – сказал он.

Кроме того, на сайте правительства будут публиковать и КРІ (индикаторы эффективности работы) всех должностных лиц.

Дубилет сказал, что сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч гривен в месяц и добавил, что "еще будут продолжаться дискуссии о том, какой доход должен быть приемлемым".

"Нужно избавиться от зоопарка надбавок и премий и создать простой механизм, по которому будет определяться премия. Это сделают в течение ближайших недель или месяцев", – заверил Дубилет.

Напомним, в последнее время в СМИ, соцсетях и парламенте много говорится о неоправданно высоких зарплатах и премиях топ-чиновников. Премьер-министр Алексей Гончарук написал 14 января в Facebook, что нужно не спекулировать цифрами, а разбираться.

15 января Кабмин решил изменить систему оплаты топ-чиновников.

Как ранее сообщал Фокус: