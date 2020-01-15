Боевика, охранявшего место сбитого МН17, отправили под стражу

В Донецкой области по ходатайству Артемовской прокуратуры избрали меру пресечения боевику "ДНР", который охранял место катастрофы сбитого малазийского самолета рейса МН17.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен.

Боевик в августе 2014 года вступил в ряды террористов "ДНР".

Во время службы он осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, а также был задействован в охране места авиакатастрофы самолета МН17, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

"Злоумышленник находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей", – сказано в сообщении.

9 января мужчина был задержан.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские спецслужбы в рамках спецоперации на территории "ДНР" задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе.

7 сентября 2019 года его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.