Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, погиб украинский воин

За минувшие сутки, 16 января, противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebooк.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое.

Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Майского; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское; неподалеку с Мироновским; вблизи Луганского; в районе населенного пункта Новозвановка; дважды рядом с Орехово; вблизи Зайцевого.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко 24-летний Алексей Кучкин.

15 января, противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.