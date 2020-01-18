Авиакатастрофа в Иране: изменилось время начала траурной церемонии в Борисполе

Траурная церемония по жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране начнется в международном аэропорту Борисполь приблизительно в 11:00 воскресенья, 19 января.

Об этом сообщает Офис президента Украины в субботу, 18 января.

"В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее начало церемонии было назначено на 11:30.

По информации МАУ, доступ для прощания с погибшими в катастрофе будет открыт для всех с 13:00 до 19:00.

При этом, представителей СМИ приглашают на 13:00 к терминалу В.

В свою очередь, Интерфакс-Украина сообщает, что самолет из Ирана ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание с погибшими.

Как ранее сообщал Фокус: