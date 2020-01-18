Авиакатастрофа в Иране: изменилось время начала траурной церемонии в Борисполе
Траурная церемония по жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране начнется в международном аэропорту Борисполь приблизительно в 11:00 воскресенья, 19 января.
Об этом сообщает Офис президента Украины в субботу, 18 января.
"В воскресенье, 19 января, в 11:00 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту Борисполь", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее начало церемонии было назначено на 11:30.
По информации МАУ, доступ для прощания с погибшими в катастрофе будет открыт для всех с 13:00 до 19:00.
При этом, представителей СМИ приглашают на 13:00 к терминалу В.
В свою очередь, Интерфакс-Украина сообщает, что самолет из Ирана ожидают завтра к 11:00 и с 12:00 начнется прощание с погибшими.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.