В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте

Утром 22 января в Днепровском районе столицы водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте. Находившийся в машине пассажир, а также человек, стоявший на остановке, получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

"22 января в 06:48 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по б-ру Перова, 25 в Днепровском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие ... Как оказалось, водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также находившийся на остановке человек получили травмы. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Спасатели, искореженный автомобиль

Как ранее сообщал Фокус:

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