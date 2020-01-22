С начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 11 человек

С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа скончались 11 человек.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Отмечается, что в целом с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020 года гриппом переболело 6,2% населения Украины. Было госпитализировано 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

Для сравнения, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, скончались от осложнений 64 украинца.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января в Украине от осложнений гриппа умер человек. Мужчина болел с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина. Согласно сообщению, женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни и находилась в отделении реанимации.

13 января сообщалось, что в Украине из-за осложнений после гриппа скончалась беременная женщина, новорожденного удалось спасти.

14 января количество умерших украинцев от гриппа увеличилось до пяти человек.

В Киеве за третью неделю текущего года было зафиксировано 9 тысяч 176 больных гриппом и ОРВИ, что на 35,2% больше по сравнению с прошлой неделей.

В Донецкой, Тернопольской и Кировоградской областях из-за гриппа и ОРВИ городские власти начали закрывать школы на карантин.