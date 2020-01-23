В Минздраве оценили риск завоза коронавируса в Украину

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.

По его словам, на сегодняшний день для людей, побывавших в городе Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования; это определенная градация с точки зрения эпидемиологии.

"Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний", – заявил Кузин.

По словам Кузина, в рамках этого уровня не требуется ограничений на перемещение грузов, товаров или путешественников.

"Тем не менее Центр общественного здоровья принял определенные меры по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", – сказал Кузин.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.

22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.