В Минздраве оценили риск завоза коронавируса в Украину

Украина
Центр общественного здоровья готовится дать отпор коронавирусу

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.

По его словам, на сегодняшний день для людей, побывавших в городе Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования; это определенная градация с точки зрения эпидемиологии.

"Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний", – заявил Кузин.

По словам Кузина, в рамках этого уровня не требуется ограничений на перемещение грузов, товаров или путешественников.

"Тем не менее Центр общественного здоровья принял определенные меры по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", – сказал Кузин.

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