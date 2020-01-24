В Украину приедет представитель ОБСЕ из-за проекта закона о СМИ, – НСЖУ

Украина
В планах Арлема Дезира – встретиться с руководством комитета Рады по информполитике и обсудить законодательную инициативу с властями Украины

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 4-7 февраля может посетить Украину из-за законопроекта о дезинформации.

Об этом у себя в Facebook пишет глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Дезир якобы готов принять участие в обсуждении с властями Украины проекта закона и даже обеспечить его юридический пересмотр.

Также в планах представителя ОБСЕ встретиться с руководством комитета Рады по информполитике.

В "ЕС" тоже раскритиковали указанный законопроект. По мнению депутата Владимира Вятровича, проект закона соразмерен с диктаторскими законами 16 января 2014 года и протягивает в Украину "русский мир".

Также во фракции обращают внимание на формулировку "недостоверная информация по вопросам, которые представляют общественный интерес".

Учитывая то, что в этом случае "недостоверная информация" – это "неполные и перекрученные ведомости о лицах, фактах и событиях", появляется возможность для различных интерпретаций того, что "перекручено".

В этой связи, в "Евросолидарности" назвали законопроект "Оруэлловской антиутопией" и заявили, что не допустят его принятия.

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