ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков, – Полозов

Украина
"Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – написал адвокат

Адвокат Николай Полозов заявил, что РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

Об этом Полозов написал в Facebook.

"Сегодня следователь Следственного управления Федеральной службы безопасности РФ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – написал адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
 