ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков, – Полозов

Адвокат Николай Полозов заявил, что РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

Об этом Полозов написал в Facebook.

"Сегодня следователь Следственного управления Федеральной службы безопасности РФ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – написал адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.